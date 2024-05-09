القبض على متهم يقوم بالترويج للنظام الصدامي المقبور على وسائل التواصل الاجتماعي في الديوانية

القت وكآلة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على متهم يقوم بالترويج للنظام الصدامي المقبور على وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة الديوانية ٠

وذكر بيان للوكالة ان مفارز وكآلة الإستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في الديوانية القت القبض على متهم يقوم بالتروج للنظام السابق على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال التمجيد به ونشر صور المقبور الهالك صدام التكريتي.

واوضح انه جاء ذلك بعد جهود أستخبارية ومتابعه فنية مستنده إلى موافقات قضائية اصولية حيث أحيل المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل