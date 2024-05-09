أمير الموسوي : المقاومة تتصرف عندما يتم خرق السيادة العراقية

أكد الدبلوماسي السابق ومدير مؤسسة اسفر للدراسات الاستراتيجية أمير الموسوي، ان المقاومة تتصرف عندما يتم خرق السيادة العراقية.

وقال الموسوي في حوار تابعته/المعلومة/، إن "الاعداء يستصغرون جبهات المقاومة لانها ضاربة وقوية".

وأشار إلى ان "معارضي المقاومة مسيرون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية". ولفت الموسوي إلى ان "جميع التحالفات التي شكلت ضد المقاومة تمزقت". واكد ان "روح الاعداء الانهزامية لا تستطيع رؤية قوة المقاومة"