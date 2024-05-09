رئيس حركة ينفي اي مفاوضات عراقية – امريكية لإخراج التحالف

نفى رئيس حركة وجود محمد أبو سعيدة، اليوم الخميس، وجود اي مفاوضات عراقية – امريكية على سحب قوات التحالف التي تتزعمها امريكا من العراق.

وقال أبو سعيدة لـ /المعلومة/، ان "زيارة السوداني الى واشنطن لم يتم فيها مناقشة هذا الملف انما تم الاتفاق على إعادة جدولة هذه القوات وتغيير صفتها من قوات الى مستشارين مع تقليل عدد الشركات الأجنبية العاملة لخدمة هذه القوات داخل القواعد او السفارة الامريكية".

وعدّ، ان "الحديث عن وجود تفاهمات لإخراج هذه القوات ما هي الا تصريحات من اجل المشاريع الانتخابية، مشيرا الى ان "المحتل لن يخرج من العراق الا بالقوة".