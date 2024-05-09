نائب يكشف عن بوادر سياسية لحسم رئاسة البرلمان

كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الخميس، عن اخر تطورات التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، فيما اكد ان هنالك بوادر لعقد جلسة استثنائية لحسم التصويت على شخصية رئيس البرلمان.

وقال الجبوري في حديث ل/ المعلومة /، إن "جميع قوى الاطار التنسيقي تتحرك لتقريب وجهات النظر مع القوى الاخرى لانهاء ملف الرئاسة"، مبينا ان "غياب التوافق بين الكتل السياسية ساهم بالعديد من المشاكل التي اثرت على الدور التشريعي والرقابي للمجلس".

وتابع، انه "لا صحة للاتهامات الموجهة من بعض الكتل بملف تعطيل التصويت على رئيس، ولا مصلحة للاطار في هذا الملف"، لافتا الى ان "جميع الاطراف السياسية تتحمل تاخير تمرير رئيس البرلمان بالأصالة وليس الوكالة".

واتم الجبوري حديثه: انه "بعض الجهات مستمرة بالتعطيل لكسب المصالح الشخصية رغم المطالب الشعبية والسياسية"، مشيرا الى ان "هنالك بوادر لعقد جلسة استثنائية لحسم التصويت على شخصية رئيس البرلمان الجديد".

وكان القيادي في تحالف عزم فارس الفارس قد اكد لـ / المعلومة /، ان " رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي يسعى جاهدا لعرقلة عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان حتى وان استمر المندلاوي بالمنصب الى نهاية الدورة البرلمانية "