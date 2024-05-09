الوقف الشيعي يغلق مقام الإمام زين العابدين في داقوق بسبب التشققات التي أصابت جدران المقام

أغلقت إدارة داقوق ، مقام الإمام زين العابدين أمام الزوار بسبب التشققات التي أصابت جدران المقام.

وقال نجم الدين نور الدين متولي المقام ،تم إغلاق مقام الإمام زين العابدين أمام الزوار بناءً على توجيه من الوقف الشيعي، بسبب التشققات الحاصلة في جدران المقام، وخوفاً من سقوط إجزاء منه على الزائرين وسيبقى قرار الاغلاق قائماً لحين ترميم الجدران، والانتهاء من التصميم الجديد للمقام، وإكمال كافة إجراءات التأهيل الخاصة بالمبنى، حفاظاً على هذا المكان المقدس، وعلى أرواح الزائرين