الاستخبارات العسكرية تضبط أنفاقاً ومخابئ تحت الأرض تابعة إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى

عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية على انفاقٍ ومخابئ تحت الأرض بطول اكثر ( ٥٠ ) مترا لكل نفق وبعرض ( ١٠٠ ) سم وبإرتفاع مترين في قضاء تلعفر قرية ابو ماريا.

وذكرت المديرية في بيان " ان عصابات داعش ك كانت تستخدم هذه الانفاق والمخابىء مركزا ستراتيجيا لقيادة العمليات الارهابية للتنظيم أنذاك، وتوجد فيها غرف تستخدم للسجن ومخابئ للأسلحة والأعتدة ومواد متنوعة،

مبينة ان مفارز الجهد الهندسي قامت برفع المواد وتدميرها موقعياً وطمر الأنفاق بالكامل"