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الشيخ جلال الدين الصغير يزور قبر الشهيدين ابو تقوى وابو سجاد ويزور قبر الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه


تشرف سماحة الشيخ جلال الدين الصغير بزيارة قبر الشهيدين أبو تقوى وابو سجاد الذين ارتقوا إلى بارئهم جلّ وعلا على يد العدو الأمريكي في القصف الذي طال مقر الحشد الشعبي في محيط وزارة الداخلية يوم ٤/ ١/ ٢٠٢٤.

وكان سماحته قد زار قبل ذلك قبور شهداء غدر المطار من رفاق قائد النصر أبو مهدي المهندس بمعية عدد من رفاق المسيرة كالسيد ابو بلال الجابري وابنه البار محمد رضا وابنته ونسيبه والشهيد ابو محمد الطيب وابو ذر الخالصي والحاج ابو محمد العامري والشهيد ابو غالب العميري وزوجته، وبقية شهداء روضة الشهيد ابو مهدي المهندس اعلى الله مقامهم

كما وزار الشهيد الكبير الحاج ابو ياسين عبد الزهراء عثمان وكذلك شهداء عملية المنصور التي حاولت اغتيال المجرم عدي صدام حسين.

وتفقد أحوال مقبرة شهداء سرايا أنصار العقيدة بعد زيارة قبور الشهداء رضوان الله عليهم

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الشيخ جلال الدين الصغير يزور قبر الشهيدين ابو تقوى وابو سجاد ويزور قبر الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه
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