إيران تبدي موقفاً من احداث كركوك.. "ندعم الاستقرار الداخلي بالعراق"

ابدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، موقفا من الأزمة الأخيرة التي تواجه العراق بشأن محافظة كركوك، فيما أن أكد إيران مستعدة للمساعدة.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، إن "دعم الاستقرار والأمن في الدول المحيطة يمثل أولوية بالنسبة ل‍إيران. ولن تبقى آثار أي تهديدات وأزمات داخل حدودها. أينما طلب منا المساعدة، تحركت إيران للمساعدة وتحقيق الاستقرار أو حل النزاعات في البلدان".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لا نتدخل في شؤون العراق الداخلية. ومع الظروف التي شهدناها في العراق، هناك أسباب لنشوء بعض الصراعات وعدم الاستقرار، ومن الطبيعي أن تبذل السلطات العراقية قصارى جهدها. ومن المهم بالنسبة لنا أن ندعم الاستقرار الداخلي في العراق وجهود الحكومة المركزية".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية تتمتع بالسلطة والقدرة اللازمتين لخلق الأمن، وإذا تم تصور المساعدة وطلبها، فإن إيران ستساعد".

وبشأن الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية، بين كنعاني، أن "تفاصيل الاتفاقية واضحة، والحكومة المركزية في العراق مسؤولة في هذا المجال، ونتوقع أن يتم الوفاء بمسؤولياتها في الإطار الزمني المقترح".