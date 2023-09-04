مسرور برزاني يتطاول على القانون ويصف قرارته بخصوص كركوك بالمهزلة

تطاول رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني على القانون بصورة وقحة وفجة ووصف قرار المحكمة الاتحادية بشان محافظة كركوك بالمهزلة

وقال البارزاني في تغريدة له على تويتر إن "قرار المحكمة الفيدرالية اليوم هو مهزلة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأحد، إيقاف قرار مجلس الوزراء بشأن إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، بناءً على دعوى مقامة من رئيس تحالف العروبة في كركوك وصفي العاصي.

وشهدت كركوك، اول أمس السبت، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية، على خلفية قرار بإخلاء مقر للعمليات المشتركة وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني.