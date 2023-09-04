بدعوى من "العاصي".. الاتحادية توقف قرار إخلاء مقر العمليات في كركوك

قررت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأحد، إيقاف قرار مجلس الوزراء بشأن إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، بناءً على دعوى مقامة من رئيس تحالف العروبة في كركوك وصفي العاصي.

وقال مصدر صحفي، إن المحكمة الاتحادية قررت ايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن اخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك.

وصدر القرار، بناءً على دعوى أقامها رئيس تحالف العروبة في كركوك الشيخ وصفي العاصي والذي أشار إلى امتلاكه وثائق رسمية تشير الى عائدية مبنى المقر الى وزارة المالية.