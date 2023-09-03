الأخبار

بدر تطالب بحل فوري لفض النزاعات التي تؤدي الى تأزم الأمن الداخلي في كركوك


دعا النائب مهدي تقي الآمرلي رئيس كتلة بدر النيابية الحكومة المركزية وحكومة الاقليم،الى التدخل والتوصل إلى حل فوري لغرض فض النزاعات التي تؤدي الى تأزم الأمن الداخلي في محافظة كركوك .

وقال في تصريح صحفي يجب الوقوف بجد مع ابناء المحافظة واحترام آرائهم التي تصب في مصلحة البلد، وتقع عاتق المسؤولية على رئيس الوزراء، فعليه الأخذ بالحلول البديلة وتشكيل لجان تحقيقية في هذا الصدد فمثلاً هنالك مقرات بديلة لايقاف هذا التصعيد حيث الخاسر الوحيد هو المواطن البرئ ونحمل الطرفين كامل المسؤولية فعليهم التوصل إلى هدنة لامتصاص غضب الشارع في كركوك

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بدر تطالب بحل فوري لفض النزاعات التي تؤدي الى تأزم الأمن الداخلي في كركوك
قيادتا شرطة وعمليات ميسان تستنفر عجلاتها لنقل الزائرين من منفذ الشيب الحدودي
السوداني يبحث باتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النوّاب ورئيس الاتحاد الوطني الأوضاع في كركوك
هشام الركابي: الحكومة لن تسمح بتصعيد الاوضاع في كركوك وستبقى المحافظة للعراقيين جميعا
بالوثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تمنع ظهور المحلل "ربيع الجواري" في المؤسسات الإعلامية كافة
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
العراق يعلن حصيلة "مفاجأة" لحالات الولادة خلال زيارة الأربعين
ميسان تعطل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء
استقدام مدير بلدية السماوة السابق وخمسة متهـمين
التربية تحدد موعد دوام التلاميذ والطلبة في عموم العراق (وثيقة)
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك