بدر تطالب بحل فوري لفض النزاعات التي تؤدي الى تأزم الأمن الداخلي في كركوك

دعا النائب مهدي تقي الآمرلي رئيس كتلة بدر النيابية الحكومة المركزية وحكومة الاقليم،الى التدخل والتوصل إلى حل فوري لغرض فض النزاعات التي تؤدي الى تأزم الأمن الداخلي في محافظة كركوك .

وقال في تصريح صحفي يجب الوقوف بجد مع ابناء المحافظة واحترام آرائهم التي تصب في مصلحة البلد، وتقع عاتق المسؤولية على رئيس الوزراء، فعليه الأخذ بالحلول البديلة وتشكيل لجان تحقيقية في هذا الصدد فمثلاً هنالك مقرات بديلة لايقاف هذا التصعيد حيث الخاسر الوحيد هو المواطن البرئ ونحمل الطرفين كامل المسؤولية فعليهم التوصل إلى هدنة لامتصاص غضب الشارع في كركوك