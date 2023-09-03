السوداني يبحث باتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النوّاب ورئيس الاتحاد الوطني الأوضاع في كركوك

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني بشان الاوضاع في كركوك.

وتم خلال الاتصالين حسب بيان لمكتبه الاعلامي التاكيد المشترك على أهمية تفويت الفرصة عن كل محاولات الإساءة إلى الاستقرار والتعايش السلمي الذي تتمتع به مدينة كركوك، وما تم تثبيته بجهود أهلها الكرام بكل أطيافهم، وتضحيات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وهي تهزم فلول الإرهاب