هشام الركابي: الحكومة لن تسمح بتصعيد الاوضاع في كركوك وستبقى المحافظة للعراقيين جميعا

التعليقات

احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ... الموضوع :

اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)

Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ... الموضوع :

المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي

سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ... الموضوع :

مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!

أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ... الموضوع :

عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.

ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ... الموضوع :

الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية

Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟

حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ... الموضوع :

امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير

زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ... الموضوع :

حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!

AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ... الموضوع :

أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن