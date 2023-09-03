هشام الركابي: الحكومة لن تسمح بتصعيد الاوضاع في كركوك وستبقى المحافظة للعراقيين جميعا

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي ان الحكومة لن تسمح بتصعيد الاوضاع في كركوك وستبقى المحافظة للعراقيين جميعا .
وقال الركابي على تويتر: اتباع الخطاب المعتدل والمتوازن من قبل جميع القوى السياسية والوطنية ودعم الاجهزة الامنية في بسط القانون والحذر من الايادي الخبيثة هو صمام الامان لتطويق الازمة الحاصلة في كركوك ،.. الحكومة لن تسمح بتصعيد الاوضاع في المدينة وستبقى كركوك محافظة العراقيين جميعا امنة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha