جنايات كركوك: السجن المؤبد بحق أحد تجار المخدرات

أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أنه "المتهم القي القبض عليه وبحوزته (واحد) كيلو و(56) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكرستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".