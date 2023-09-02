مستشار الحكومة : الربط السككي بين العراق وايران سيسهم بتنظيم نقل السلع والبضائع والزوار ..دون التوسع بالنظريات السياسية

اكد مستشار الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح :" ان خطوة ربط العراق بايران بشبكة سكك حديدية ، خطوة مهمة جدا ستسهم بتنظيم نقل السلع والبضائع وحتى الزوار الايرانيين مع العراق ".

وقال محمد صالح في تصريح صحفي ان" ايران شريك تجاري كبير للعراق ،وتاريخيا السلع الايرانية تتدفق بسهولة الى العراق "،مبينا ان الاستيرادات من السلع والبضائع عدا( الغاز) تشكل مالا يقل عن 7 مليارات دولار ، وهو رقم كبير للاستيرادات العراقية ، وهو يشكل اكثر من 10 % من استيرادات العراق الدولية ".

واكد ان" هذا الخط سيسهم بتنظيم النقل للسلع والبضائع وحتى الزوار وهي قضية مهمة "، موضحا انه،كلما كانت كلفة النقل اسهل تقل التكاليف ،بغض النظر عن الضجيج بين الربط على المستوى الاقليمي والعالم فهي قضية تنظيمية مهمة جدا سواء النقل بالشاحنات او القطار ".

وتابع المستشار :" ان العراق بلد فيه زيارة دينية كبيرة كونه مركزا اسلاميا كبيرا ، وهذا الخط سيسهل من نقل الزوار "،داعيا الى عدم التوسع بالستراتيجيات والنظريات السياسية الاخرى في هذا الموضوع ويجب حصره بقضية محدودة وخاصة بـ(التجارة والزوار) بين العراق وايران ".

ووضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم السبت ، حجر الاساس لمشروع الربط السككي مع ايران ،الذي يطلق عليه خط (شلامجة- بصرة).

وكان النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر،قد اكد ان خط سكك "شلامجة – بصرة" سيحقق قفزة هائلة في التبادل التجاري مع العراق.