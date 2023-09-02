الحشد الشعبي ينفذ 17 واجبا أمنيا لتأمين زيارة الأربعين.. هذه نتائجها

أعلن الحشد الشعبي، السبت، تنفيذ 17 واجبا أمنيا خلال زيارة الأربعين في ديالى لغرض تامين أجواء الزيارة.

وقال القيادي في الحشد محمد التميمي في حديث لـ /المعلومة/، إن "30% من محاور خطة زيارة الأربعين كانت على عاتق الوية الحشد الشعبي في محور ديالى ابتداء من طريق المنذرية وصولا إلى طريق حمرين وتفرعاته بالإضافة إلى تامين 13 قاطع بشكل مباشر".

وأضاف، أن "الأسابيع الثلاثة الماضية تم تنفيذ 17 واجبا أمنيا من مداهمات إلى اقتحامات في العمق إلى عمليات نوعية بأسناد قطعات الفرقة الخامسة ضمن أكثر من 30 منطقة لتامين طرق الزوار قبل انطلاق الزيارة وخلالها بعد استنفار 5 الأف مقاتل"، لافتا إلى أن "أبرز نتائجها العثور على مضافات وتامين أكثر من 30 طريقا ".

وأشار إلى إن "الحشد الشعبي لم يقتصر جهده على البعد الأمني بل كانت له إسهامات فعالة في ايجاد وسائل النقل للزوار وتم نقل عشرات الألاف في الأيام 14 الأخيرة من المنذرية إلى مقتربات بغداد وحماية طرق الزوار ليس في ديالى فحسب بل مع صلاح الدين مع تدفق الاف صوب العتبات المقدسة في سامراء وبلد".

وشهدت ديالى في الأيام الأخيرة ذروة في تدفق الزوار الإيرانيين عبر المنذرية اذ وصل العدد إلى 40 ألف زائر يوميا.