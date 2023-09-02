شرطة كركوك تعلن فرض حظرا للتجوال في المدينة

فرضت قيادة شرطة كركوك، السبت، حظرا للتجوال اثر توترات أمنية في المدينة.

وذكرت القيادة في بيان أن "على جميع المواطنين التوجه الى محلات سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة ".

وأضافت، أن "قيادة الشرطة بتوابعها كافة ستقوم بتطبيق حظر تجوال في ارجاء المدينة"، مشددة على "الالتزام تجنباً المساءلة القانونية".

وشهدت مدينة كركوك، مساء اليوم السبت، اشتباكات بين مواطنين مؤيدين واخرين معارضين لافتتاح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في المقر المتقدم