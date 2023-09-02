اعتقال عدد من المسيئين لسمعة العراق ومراسم الزيارة الأربعينية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المسيئين لسمعة العراق ومراسم الزيارة الأربعينية.

وقال بيان للوزارة، إن" قسم محاربة الشائعات يحذر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أصحاب النفوس الضعيفة الذين يعملون على تأجيج الرأي العام من خلال بث ونشر الأقاويل والشائعات في مثل هكذا زيارات، كما ويحذر عناصر القسم من إنشاء مقاطع فيديوية تخلط الأوراق وتسيء للزائرين الوافدين لتعكير هذه الأجواء الرحمانية المقدسة ونقل صورة مغايرة للعراق والعراقيين".

وأضاف البيان، أنه" تم إلقاء القبض على عدد من أصحاب المقاطع التي تسيء إلى سمعة العراق ومراسم الزيارة".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، لـ" التبليغ عن مثل هكذا حالات عبر الأرقام والخطوط الساخنة التابعة لوزارة الداخلية"، مؤكدة على" ضرورة التوجه إلى أقرب مفرزة أمنية في حال سماع أي معلومة تثير الشك والهلع بين الزائرين".