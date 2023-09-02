إيران: الربط السككي (بصرة – شلامجة) سيحقق قفزة هائلة بالتبادل التجاري مع العراق

وصف النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر، مشروع خط سكة حديد (شلامجة – بصرة) بأنه خطة استراتيجية لإيران والعراق وأضاف أن هذا المشروع، سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية.

وتوجه النائب الأول للرئيس الايراني إلى محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) لتفقد المنافذ الحدودية والمشاركة في مراسم بدء تنفيذ مشروع الربط السككي شلامجة --بصرة التي ستقام بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووصف مخبر، هذا المشروع بأنه خطة استراتيجية ل‍إيران والعراق وتحول في منطقة غرب آسيا، وأضاف أن المشروع، سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية.

وتابع قائلا: سيتم استكمال هذا المسار المهم بتعاون البلدين خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وبعد عامين من المتابعة المستمرة ونأمل أن يكون مصدر خير وبركة لدولتي إيران والعراق وكذلك لدول المنطقة.

واعتبر ربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية ب‍العراق وامتدادها إلى البحر الأبيض المتوسط بعد عدة عقود حدثا سعيدا وقال: "سنشهد قفزة هائلة في التبادل التجاري بين البلدين مع استكمال مشروع الربط السككي شلامجة --بصرة".

وقال إن الدول التي تقع في شرق العالم، يمكنها الوصول والتواصل مع دول البحر الأبيض المتوسط من خلال هذا الخط السكة الحديد، كما نأمل أن يلعب هذا الخط دورا خاصا في تسهيل السفر بين إيران والعراق.

یذکر أنه أعلن مدير شركة السكك الحديدية الإيرانية، أمس الجمعة، أن العراق سيبدأ الیوم السبت تنفيذ مشروع الربط السككي "شلامجة --بصرة" (في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والعراق.

وأضاف، تتمثل الجهود في تنفيذ المشروع حيث تم بناء حوالي 1.4 كيلومتر من هذا الطريق بعد 1600 عملية إزالة ألغام، ووصلنا إلى الحدود.

وتابع، تولت إيران مسؤولية إزالة الألغام بطول 16 كيلومتراً في نطاق الخطة وأنجزت هذه المهمة؛ كما أن إزالة الألغام من مسافة 16 إلى 18 كيلومتراً القادمة هي مسؤولية العراق.

من جهتها أعلنت الحكومة العراقية، أنه سيتم الیوم السبت وضع الحجر الأساس للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الربط السككي "شلامجة --بصرة".

وقالت الحكومة العراقية في بيان، إن وضع حجر الأساس يأتي بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها ب‍قرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ المشروع الربط.