الإطاحة بمنتحل صفة مقدم بالجيش العراقي في كربلاء

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الجمعة، القبض على منتحل صفة مقدم بالجيش العراقي بمحافظة كربلاء المقدسة.

وقالت المديرية في بيان إنه "بجهد استخباري استثنائي ومتابعة ميدانية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وامن كربلاء المقدسة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن ب‍وزارة الدفاع القبض على أحد المتهمين لانتحاله صفة ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي في محافظة كربلاء المقدسة".

وأشارت إلى أنه "كان يقوم بإيهام المواطنين بتعينهم مقابل مبالغ مالية بالإضافة الى قيامة بعمليات النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية تابعة ل‍وزارة الدفاع"، مبينة أنه "ضبط بحوزته مجموعة من الوثائق المزورة تم مصادرتها واحالة المتهم الى الجهات القضائية".