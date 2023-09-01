الشيخ همام حمودي ورئيس هياة المساءلة والعدالة يبحثان دور الهياة في حفظ النظام السياسي

استقبل الشيخ د. همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الأربعاء السيد باسم محمد يونس رئيس الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة.
وبحث الطرفان خطط واعمال الهياة، ودورها في حفظ النظام السياسي للدولة بما يضمن سلامة العملية السياسية، بجانب دور الهياة في الانتخابات المحلية المرتقبة بما يعزز نزاهتها وثقة الشعب بأهميتها في تحقيق تطلعاته.
كما تناول الطرفان الاليات التنفيذية لقانون حظر حزب البعث، واهمية ذلك في ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز البنى الديمقرطية للدولة العراقية الحديثة، منوهان الى اهمية دور البرلمان في متابعة مسؤولياته التشريعية.
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