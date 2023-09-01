الناطق باسم الحكومة : ارساء حجر الأساس لمشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة) غدا

اعلن الناطق الرسمي الحكومة باسم العوادي, اليوم الجمعة, عن ارساء حجر الأساس لمشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة) غدا.

وقال العوادي في بيان:"بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة) ,سيتم يوم غد ارساء حجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضاً، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".

واضاف:"إن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ"