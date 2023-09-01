استقدام مدير عام دائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهوريَّـة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، ذكرت في بيان ، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمراً باستقدام المدير العام لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهوريَّة؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، على الرغم من كونه مُكلَّفاً بالإفصاح عن ذمَّـته".

وتابعت الدائرة إنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر الاستقدام؛ وفق أحكام المادة (19/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل".