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وكالة الاستخبارات تلقي القبض على شخص ابتزاز فتاة قاصر شرقي بغداد


القت وكالة الاستخبارات في بغداد الرصافة القبض على شخص ابتزاز فتاة قاصرا شرقي العاصمة.

وذكرت الوكالة في بيان لها ان مفارز وكالة مفارز الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الرصافة تلقت طلب استغاثة من فتاة قاصر تضمن تعرضها الى ابتزاز الكتروني من قبل شخص مجهول يملك مقاطع فديو وصور تعود اليها ، مهددا اياها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم تعطيه مبلغ وقدرة ١٠ ملايين دينار عراقي .

واضاف البيان انه نظرا لحساسية الموضوع تبنى العملية فريق استخباري وفني مختص لتعقب مكان تواجد الشخص الذي ابتز الفتاة القاصرة وخلال ساعات تم استمكان مكان تواجده ، حيث تمكنت المفارز من القاء القبض عليه وضبط الجهاز الذي يحتوي على المقاطع الفديوية والفوتغرافية .

وتابع : دونت اقوال المتهم واعترف صراحة بقيامه بابتزاز الفتاة القاصر مستغلا بذلك صغر سنها وخوفها من الاعراف والتقاليد ، حيث تم احالة الجهاز المضبوط الى المختبر التقني لفحصه والتاكد من عدم وجود هناك مقاطع فديويه وصور تعود لضحايا اخريات ، واحيل المتهم الى الجهات المعنية لاكمال التحقيق معه استعدادا لمثولة امام القضاء لينال جزاءه العادل

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وكالة الاستخبارات تلقي القبض على شخص ابتزاز فتاة قاصر شرقي بغداد
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