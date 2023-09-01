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وزير النقل يحذر السائقين من رفع أسعار نقل الزائرين إلى كربلاء المقدسة


أصدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، تحذيراً لسائقي النقل الخاص بشأن رفع أسعار نقل زائري الأربعينية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تفقد برفقة محافظ البصرة اسعد العيداني وعدد من المسؤولين في الوزارة والمحافظة، المنافذ الحدودية لمتابعة عملية تفويج الزائرين التي تضطلع بها تشكيلات الوزارة"، مبيناً أن "السعداوي تابع عمل نقل الزائرين من منفذ الشلامجه الحدودي، وتفقد الخدمات التي تقدمها تشكيلات الوزارة للزائرين".

وحذر وزير النقل، "من رفع أسعار نقل الزائرين الى محافظة كربلاء المقدسة من قبل سائقي مركبات النقل الخاص"، مشيداً بـ "مستوى الخدمات التي تقدمها المواكب الحسينية للزائرين".

وأشار البيان الى أن "الوزير تابع عملية تفويج الزائرين في نقطة الربط السككي شلامجة - بصرة"، مؤكدا أن "الوزارة استنفرت كافة الجهود لخدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام)".

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