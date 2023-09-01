الحرس الثوري الإيراني: العدو يحاول تغيير مسار "الزيارة الأربعينية" نحو حرب بالمنطقة

قال رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد خادمي، اليوم الجمعة، إن العدو يحاول تغيير اتجاه "الأربعينية" من خلال نشر بعض الأخبار الكاذبة، في سياق حربه المعرفية.

وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد مجيد خادمي جاءت في كلمة له خلال ملتقى "مالك الأشتر"، الذي عُقد في منطقة أروند الحرة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وأوضح القائد العسكري في الحرس الثوري أن "أعداء الثورة الإسلامية ركزوا على حركة كبيرة مثل الأربعين"، معتبرا أن "العدو يواجه اليوم مصاعب في المنطقة، ورغم التكاليف الباهظة، توصل العدو إلى نتيجة مفادها أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه في المنطقة".

وأكد العميد مجيد خادمي أن "العدو يعاني من تلاحم المسلمين خلال مسيرة الأربعين، وهو غير قادر على نقل سرية عسكرية إلى مكان آمن مع كل النفقات التي تكبدها، بينما يسير الملايين من زوار الأربعين من النجف الى كربلاء كل عام دون أي مشاكل".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن الموقف اليومي للوافدين من جميع المنافذ لإحياء الزيارة الأربعينية.

وذكرت الوزارة في بيان إن"اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تستمر بعملها مع انتشار القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".

وأضافت أن "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة)، حيث بلغت أعداد العجلات الوافدة (8168) عجلة، فيما بلغت أعداد الوافدين (325243) شخصاً".

وأشارت الى أن "أعداد الوافدين منذ بداية مراسيم الزيارة بلغت (2654643) وافداً".