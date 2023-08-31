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التربية: استقرار البلاد رفع نسبة الالتحاق بالمدارس إلى 98%


أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن الاستقرار الذي تعيشه البلاد رفع نسبة الالتحاق في المدارس إلى 98%، فيما أشارت إلى أن منحة الطلبة ستزيد الأرقام الحالية

وقال وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية فلاح القيسي، إن" نسبة الالتحاق في المرحلة الابتدائية في العام الحالي 2023 بلغت 98 بالمئة وبواقع أكثر من مليون و450 ألف تلميذ بفضل الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد".

وأضاف، أن" استقرار المدن أمنياً يزيد من عملية الالتحاق بالمدارس ونتوقع أن نسجل نسبة التحاق كاملة مع حلول العام الدراسي الجديد".

وتابع القيسي، أن" قرار رئيس الوزراء بدعم الطلبة بمنحة 30 ألفا للمرحلة الابتدائية و50 ألفا للمرحلة الإعدادية سيسهم بشكل كبير في زيادة الالتحاق بالمدارس".

وأردف، أن" هناك دعما حكوميا لقطاع التربية من خلال تجهيز الرحلات والمختبرات والكتب المركزية، فضلا عن تأهيل أكثر من 2000 مدرسة وبناء قاعات امتحانية تليق بالطلبة".

‏وتابع، أنه" من بين المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مشاركة العراق باختبار الرياضيات والعلوم"، منبها، أنه" منذ فترات طويلة لم يشارك الطلبة بمثل هذه الاختبارات وهو ما يصب بمصلحة العملية التربوية".

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