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النزاهة تكشف عن استقدام وزير المالية سابقاً لمخالفته واجباته الوظيفية


كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق وزير المالية سابقاً؛ على خلفية مخالفة واجبات وظيفته.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان إن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرَّر استقدام وزير الماليَّة سابقاً، بعد أن تمَّ تقصيره  من قبل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة من الهيئة"، لافتةً إلى "قيامه بتوقيع كتاب تخصيص قطعة أرضٍ في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها (98) دونماً لشخصٍ آخر، خلافاً للإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة لأحد المُستثمرين".

وتابعت أن "المُتَّهم قام بتغيير الكتاب والرجوع عن التخصيص؛ ممَّا أدَّى إلى تفويت الفرصة الاستثماريَّـة على المُستثمر وعدم منحه الإجازة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ على قطعة الأرض، رغم حصوله على الموافقات الأصوليَّـة"، مُوضحةً أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقـدام، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

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النزاهة تكشف عن استقدام وزير المالية سابقاً لمخالفته واجباته الوظيفية
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