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هبوط أول طائرة قادمة من سلطنة عُمان الى مطار بغداد الدولي


 أعلنت وزارة النقل ، اليوم الخميس، عن هبوط أول طائرة قادمة من سلطنة عُمان الى مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 20 سنة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية أعلنت عودة هبوط وإقلاع طائرات قادمة من سلطنة عُمان، اذ وصلت طائرة نوع ايرباص من مطار مسقط الدولي OOMS الى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم، وعلى متنها مسافرين بعد انقطاع دام أكثر من عشرين سنة".

وأكد مدير عام الشركة عباس صبار البيضاني، أنه "استنادا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بفتح آفاق جديدة للعمل، وبعد الحصول على الموافقات الأصولية من قبل السلطات المعنية، تم هبوط اول طائرة ايرباص A2ON رقم الرحلة OMS516 رقم الطائرة REG/A4OOVE تابعة الى شركة طيران السلام في سلطنة عُمان".

وتابع أن "الرحلات ستكون دائميه ويومية أثناء الزيارة الأربعينية، وبعد ذلك ستكون رحلاتها ثلاثة أيام في الأسبوع وضمن جدول رحلات الطائرات"، معرباً عن امتنانهِ "للجهود المبذولة لكل من ساهم في سير نجاح العمل"

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