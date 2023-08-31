رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع النقل وتجهيز المطارات

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع النقل وتجهيز المطارات.

وذكر بيان رئاسي:" ان رئيس الجمهورية استقبل , اليوم الخميس في قصر بغداد، وزير النقل رزاق محيبس,وجرى في اللقاء بحث اهم الملفات المتعلقة بقطاع النقل في البلاد ".

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء , أهمية اعتماد السبل الكفيلة بالارتقاء بواقع هذا القطاع المهم وبما يليق بالعراق ويواكب التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال".

وثمّن رئيس الجمهورية وفق البيان, جهود الوزير في اعتماد الإصلاحات، موضحاً ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع النقل وتجهيز المطارات وتفعيل آليات التعاون مع الدول ذات العلاقة، مؤكداً وجوب التعاون مع الشركات المعتمدة الرصينة في هذا المجال".

بدوره أعرب وزير النقل عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على دعمه المادي والمعنوي الرامي إلى الارتقاء بواقع وزارة النقل، مقدماً له شرحاً مفصلاً حول سير عمل الوزارة وخططها للتطوير في جميع المفاصل، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين".

كما استعرض الوزير مشروع السكك الحديد (البصرة – شلامجة) والذي من المؤمل البدء به بالتعاون مع الجارة إيران".