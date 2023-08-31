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السوداني خلال لقائه منظمة التربية الدولية: ضرورة تحديث المناهج التعليمية


شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، خلال لقائه وفد منظمة التربية الدولية، ضرورة تحديث المناهج التعليمي، والعلاقة التشاركية بين النقابات والمؤسسات الحكومية المعنية بقطّاع التربية والتعليم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "إستقبل وفد منظمة التربية الدولية، برئاسة ديفيد إدواردز، وحضور رئيس هيأة المستشارين ونقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين في إقليم كردستان العراق، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، إذ شهد اللقاء البحث في مساعدة نقابة المعلمين بجهود تطوير قابليات المعلمين وفق مناهج متطورة، والتأكيد على أهمية استدامة التعليم الجيد، بوصفها مهمة تشاركية تقع على عاتق المنظمات والنقابات المعنية بحماية المهنة وتطوير قابليات المعلمين".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، "أهمية إصلاح النظام التربوي والتعليمي، بوصفه مرتكزاً لأي إصلاح، خصوصاً أن العراق بلد الحضارات وأول من وضع منظومات التعليم، مما يحتم علينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "الاستحقاقات الكبيرة في هذا المضمار، لذلك انطلقت الجهود الحكومية من إقرار ستراتيجية التربية والتعليم (2022- 2031) بالتعاون مع اليونسكو واليونسيف والبنك الدولي؛ لتطوير الواقع التعليمي في العراق".

وأشار السوداني إلى "استحقاق تحديث المناهج التعليمية، والعلاقة التشاركية بين النقابات والمؤسسات الحكومية المعنية بقطّاع التربية والتعليم، والبحث عن أفضل السبل لتطوير وتأهيل قابليات المتصدين لهذه المهام".

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السوداني خلال لقائه منظمة التربية الدولية: ضرورة تحديث المناهج التعليمية
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