النزاهة تضبط متهماً بالرشوة في احدى دوائر العدل بالنجف

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، تنفيذ عملية ضبطٍ في إحدى دوائر وزارة العدل بمحافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ان "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف ألَّف فريق عملٍ، للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المُواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز من مُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّـة تنفيذ العباسيَّة".

واوضح، ان "الفريق تحرى عن صحَّة المعلومات وبشـهـادة الـشهــود المتضمنة إقدام المُتَّـهـم على أخذ مبلغ الرشوة البالــغ 7 ملايين دينارٍ من قيمة الدين البالغ (30) مليون دينارٍ العائد للمُشتكي، مقابل تسهيل الإجراءات بالإضبارة التنفذيَّة، حيث تمَّ استحصال قرارٍ قضائيٍّ بحقّ المُتَّهم".

واضاف، ان "الفريق، قام بالانتقال إلى مُديريَّة تنفيذ العباسيَّة، وضبط المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، وسيق المُتَّهم بموجب محضر الضبط الأصولي لقاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق"