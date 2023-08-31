هيئة الحج والعمرة تبحث مع لجنة الزيارة الاربعينية انجاح عملية تفويج جموع الزائرين المليونية

بحث رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، مع اعضاء لجنة الزيارة الاربعينية، انجاح عملية تفويج جموع الزائرين المليونية.

وذكرت الهيئة في بيان :" ان الشيخ المسعودي اجتمع مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي والقادة الأمنيين في المحافظة ومسؤولي محاور دخول الزائرين لوضع الآليات المناسبة لتفويج الزائرين بعد ارتفاع اعدادهم".

وحث الشيخ المسعودي، بحسب البيان، جميع الجهات الفاعلة والساندة في خدمة الزائرين الى تكثيف اعمالها خلال الايام المقبلة التي من المتوقع ان يصل من خلالها ملايين الزائرين الزاحفة الى قبلة الاحرار ".

واكد :" ان قوافل الحافلات التي خصصها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهيئة الحج والعمرة ستدخل للخدمة في تفويج الزائرين ذهابا وايابا للتخفيف من الزخم الحاصل في كربلاء والمحافظات المجاورة لها"