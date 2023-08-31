المندلاوي: لا يحق للعالم ان يصمت اكثر عن استذكار مغيبي الكرد الفيليين

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي انه:" لا يحق للعالم ان يصمت اكثر عن استذكار مغيبي الكرد الفيليين ".
وقال المندلاوي في تغريدة :" في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لا يحق للعالم ان يصمت اكثر عن استذكار مغيبي الكرد الفيليين الذين حفرت محنتهم بالذاكرة الانسانية جرحاً غائراً لا يندمل ، وان مرت على تغييبهم عقود طوال ، تدثرت باحزان ذويهم".
واضاف:" نعاهد اهلنا من الكرد الفيليين بان لا ندخر جهداً ، تشريعياً او سياسياً ، بل ودولياً ، من موقعنا النيابي لتخليد من تنظر ارواحهم من عليين الى شعب العراق وارضه الطيبة".
وتابع:" الرحمة والخلود لهم ولمغيبي العراق والانسانية ابد الدهر".
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