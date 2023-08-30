النزاهة : مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع مطار النجف تسبب بهدر اكثر من مليار دينار

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، عن تسبب مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع مطار النجف بهدر أكثر من مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن " فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف كشف عن قيام مصرف الموصل للاستثمار والتنـمية الأهلي – فـرع مطار النجف ، بتحويل حساب رصيد المطـار من الدولار إلى الدينار العراقي بسعر الصرف الرسمي، وغلق حسابه الجاري بالدولار لديهم، وتحويله إلى المصرف العراقيّ للتجارة، على الرغم من الإيداع بالدولار ودون موافقة إدارة المطار، ما تسبب في هدرٍ بالمال العام قدره (1,140,300,000) دينار حاصل من فرق السعر السائد بالسوق عن السعر بعد تحويل مبلغ (5,430,000) دولار إلى المصرف العراقي للتجارة، وغلق الحساب دون موافقة إدارة المطار وبشكلٍ مُخالفٍ لتعليمات البنك المركزي".

وبينت أنه " تم ضبط الأوليَّات كافَّة المُتعلّقة بحساب مطار النجف في مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهلي، مُنبّهةً إلى أنَّ مدير المصرف امتنع عن التعاون وتزويد الفريق بأيَّة معلومات".

واشارت إلى أنه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المضبوطات على أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين"