النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي تطالب بانضمام العراق لـ"بريكس"

طالبت النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي، اليوم الاربعاء، الحكومة بتقديم طلبً من اجل الانضمام إلى مجموعة بريكس العالمية.

وقالت الموسوي في بيان ، إن "جزءا من أهمية مجموعة بريكس هو امتلاكها النفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد، أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية".

وأضافت أن "انضمام العراق لمجموعة بريكس على غرار انضمام دول عربية وإقليمية يأتي لأهميته القصوى للاقتصاد العراقي في التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي وتحرر البلد من قيود واشنطن المالية والتجارية".

وأشارت إلى أن "مجموعة بريكس أصبحت أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى".

يذكر أن مجموعة بريكس والدول المنضوية حاليا تحت لوائها، وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، تقدم نفسها كتكتل اقتصادي يسعى لكسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي، ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أنها ستكون رمزا للاقتصادات الأسرع نموا بالعالم في المستقبل القريب.

وبريكس تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرةُ تأسيسِه في أيلول 2006، حينما عُقد أولُ اجتماع لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد أصبحت هذه المجموعة أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دولُ هذا التكتل مع توالي السنوات، حيث تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبع "جي 7" (G7) التي تستحوذ على نحو 60% من الثروة العالمية.