العمليات المشتركة تكشف العدد المتوقع من الزائرين الاجانب لاحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام

كشفت قيادة العمليات المشتركة، العدد المتوقع من الزائرين الاجانب لاحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي:" من المتوقع ان يصل عدد الزائرين لاربعينية الامام الحسين عليه السلام اكثر من 5 ملايين اجنبي ، مشيرا الى ان قيادة العمليات المشتركة اعدت خطة امنية خاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، لافتا الى ان رئيس اللجنة الامنية العليا ، هو وزير الداخلية عبد الامير الشمري الذي يشرف ميدانيا على سير تنفيذ هذه الخطة .

واوضح الخفاجي ان هذه الخطة شملت تعزيز وتحريك القطعات العسكرية على طرق ومناطق محددة ، وتكثيف الجهد الاستخباري والامني وزيادة اعداد عناصر الاستخبارات بالزي المدني والقيام بعمليات استباقية ، وتوجيه القيادات العسكرية والامنية باخذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع الخروقات الامنية ، مع توعية اصحاب المواكب ومساعدة القوات الامنية في الابلاغ عن اي خرق .

واشار الى انه تم فتح مقر المسيطر في قيادة العمليات المشتركة لمتابعة حركات الزائرين واعدادهم ، عبر التصوير الجوي للطائرات ، ولمتابعة اي حدث ، كما يوجد تنسيق عالي المستوى مع الوزارات الخدمية لانجاح زيارة اربعينية الامام الحسين بكافة جوانبها الامنية والخدمية .