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بتوجيه من رئيس الوزراء.. وزير الصحة يتكفل بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر


أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء،عن التكفل بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر ‏‏بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن الحسناوي أكد خلال استقباله رئيس نادي الكرخ كريم حمادي في مقر الوزارة تكفله بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر وتذليل كافة العقبات لاستمرار العلاج ومتابعة حالته الصحية لحين اكتسابه الشفاء التام".

من جانبه، قدم حمادي "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير الشباب والرياضة لاهتمامهم وحرصهم على صحة وسلامة اللاعب وكافة شرائح المجتمع ومنهم الرياضيين وإيلائهم الاهتمام الخاص كونهم يعكسون الجانب المشرق للبلد".

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