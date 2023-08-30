وزير النقل يفتتح اول خط سكك حديد مزدوج في العراق

افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي صباح اليوم اول خط سكك حديد مزدوج في العراق.

وقال الوزير في كلمة له خلال الافتتاح : ان خط السكة المزدوج يبدأ من اقصى جنوبي بغداد بأتجاه قضاء المسيب في بابل لمسافة 40 كم ، مشيرا الى ان المقطع الاول من خط السكة المحمودية_الاسكندرية ، والمقطع الثاني من خط الاسكندرية_ المسيب خدمة لزوار ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام.

واوضح ان انجاز خط سكة الحديد المزدوج قبل الزيارة الاربعينية جاء لاستيعاب زخم الزائرين وتقليل زمن السفر الى محافظة كربلاء المقدسة