الخارجية تعلن افتتاح الخط الجوي المباشر بين بغداد ومسقط

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن افتتاح الخط الجوي المباشر بين بغداد ومسقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف للوكالة الرسمية : إن "سفارة جمهورية العراق لدى سلطنة عمان تتقدم بأحر التهاني والتبريكات لشركة طيران السلام، على افتتاح خطها الجوي المباشر بين بغداد ومسقط، والذي يعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف، أن "هذا الخط الجوي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والتبادل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، ويعكس الثقة المتبادلة والرغبة في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين العراق وسلطنة عمان، ويسهل حركة المواطنين والزوار بين العاصمتين، خاصة ان هذه الخطوة تقترن بتسهيل منح سمات الدخول الى العراقيين الراغبين بزيارة السلطنة عن طريق المكاتب التجارية".

وأكد "استعداد سفارة جمهورية العراق لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لشركة طيران السلام وللمسافرين على هذا الخط"./