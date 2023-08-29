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احباط عملية بيع طفل من قبل والديه في بغداد


أعلنت مفارز وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، احباط عملية بيع الطفل من قبل والديه والقبض عليهم في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبأشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتضمنة ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة المختصة في الاتجار بالبشر، رصدت مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة بغداد، معلومات دقيقه عن قيام رجل وامرأة بعرض طفلهم للبيع مقابل ٢٠ مليون دينار".

وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفل والقاء القبض على الرحل والمرأة".

واوضحت الى انه "ولدى التحقيق معهم تبين انهم والدي الطفل واعترفوا صراحة قيامهم بعرض طفلهم بمبلغ ٢٠ مليون دينار"، مشيرة الى انه "احيل الجناة الى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل".

واهابت الوكالة، بحسب البيان، "بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون".

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