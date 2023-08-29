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رئيس أركان الجيش يزور قاطع عمليات كربلاء المقدسة ويطلع على خطة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)


زار رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء قاطع عمليات كربلاء، للاطلاع والوقوف على الخطة الأمنية المعدة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكرت وزارة الدفاع في بيان انه ، رافق رئيس أركان الجيش كل من معاون رئيس أركان الجيش للعمليات - قائد القوات البرية - أمين سر العمليات لرئاسة أركان الجيش - مدير الاستخبارات العسكرية ، وكان في استقباله قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة المحافظة وعدد من ضباط ركن القيادة.

وتمثلت المحطة الأولى ليارالله زيارة مبنى المحافظة، وكان في استقباله محافظ كربلاء مثنياً على جهود القوات الأمنية في تأمين جموع الزائرين القادمين من كافة أنحاء العالم صوب كربلاء المقدسة.

وكانت محطته الثانية زيارة مقر قيادة عمليات كربلاء حيث عقد اجتماعاً أمنياً ضم جميع القادة الامنيين وقائد محور الحشد للفرات الأوسط، وقائد فرقة العباس القتالية في المحافظة ، قدم خلاله قائد العمليات إيجازاً مفصلاً، عن الخطة الأمنية والخدمية بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتأمين مراسم الزيارة.

وكانت المحطة الأخرى زيارة المحور الشرقي للمحافظة الذي تأمنه تشكيلات قيادة القوات البرية ومن ضمنها الفرقة المدرعة التاسعة ، يرافقه رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية . وكان في استقباله قائد الفرقة ، الذي قدم إيجازا مفصلا عن قاطع المسؤولية وانتشار القطعات الماسكة للأرض.

وأوعز رئيس أركان الجيش بتوفير كل ما تحتاجه القيادة وبقية الأجهزة الأمنية من موارد لتأمين وصول الزائرين الى كربلاء المقدسة وعودتهم سالمين

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