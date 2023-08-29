النزاهة تعلن استقدام (4) مسؤولين في تربية صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدام بحق أربعة من المسؤولين في مديريَّة تربية صلاح الدين، على خلفيَّة صرف مبالغ مالية خلافاً للقوانين النافذة، والتسبب بالإضرار بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اليوم:" إن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين شكل فريق عمل للتدقيق والتحري والتقصي عن معلومات تلقاها المكتب تتضمن صرف مديريَّة تربية المحافظة مبالغ ماليَّة بموجب معاملات صرف غير مدققة وغير موقعة بشكل أصولي من قبل شعبة التدقيق".

وأضافت:" أنه بعد التأكد من صحة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، انتقل الفريق إلى تربية صلاح الدين، وقام بضبط أصل معاملات الصرف غير المدققة البالغة (20) معاملة، مع أصل كشف الحساب المصرفي الخاص بحساب مديريَّة تربية المحافطة لشهري تموز وآب من العام الجاري".

وتابعت:" أن التفاصيل تشير إلى قيام مديريَّة تربية صلاح الدين بصرف مبالغ ماليَّة بموجب 20 معاملة صرف غير مدققة"، لافتةً إلى" أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت (1.512.315.500) دينار خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019) المادة (32/ أولاً)".

وذكرت:" أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر استقدام كل من مدير قسم الشؤون الماليَّة ومعاونه ومسؤول ومحاسب الصرف؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات"