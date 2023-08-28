لأول مرة.. العتبة الحسينية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تأمين زيارة الاربعين

اعلنت شعبة المراقبة الالكترونية التابعة لقسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، عن أستخدامها تقنيات الذكاء الاصطناعي لاول مرة لتأمين وتحليل البيانات وعد الزائرين الوافدين الى مدينة كربلاء تزامنا مع زيارة الأربعين.

وقال مسؤول الشعبة نصير عبد الامير في تصريح نقله الموقع الرسمي للعتبة:" ان هذه الزيارة تشهد ، لاول مرة ، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة فعلية من خلال عد الزائرين عن طريق تحليل الوجه، وليس كما في السابق من خلال عد الجسد البشري".

وأوضح أنه "في هذه التقنيات احتمالية الاخطاء شبه معدومة ونتائجها بالغالب دقيقة".

وأضاف أن "هذه التقنية ايضا ستدعم المسؤولين عن ملف تأمين الزيارة من خلال الكشف عن أي اشخاص مشبوهين من خلال تحليل عدد ظهورهم أمام الكاميرات، وتحليل المسار"، مشيرا إلى أن "هذه المنظومات ايضا ستسهم في ايجاد المفقودين وخاصة في ايام ذروة الزيارة المليونية".

وتابع أن "جميع الاجهزة المستخدمة والكاميرات هي من مناشئ عالمية، وجميع الكوادر الفنية هم من العراق وذوو امكانيات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي".

وبين أن "عدد الكاميرات التي تستخدمها العتبة الحسينية المقدسة و التي تعمل على تحليل البيانات يبلغ (60) كاميرا موزعة بطريقة تتوافق مع آلية وخطة العتبة".

يذكر أن العتبة الحسينية ، استنفرت جميع أقسامها وملاكاتها والمؤسسات والمراكز التابعة لها، بحسب توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والتي أكد من خلالها ضرورة استخدام افضل الطرق والادوات والتقنيات التي تصب في مصلحة وخدمة الزائرين أثناء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)