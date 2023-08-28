لاختلاس 65 مليوناً.. تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ على خلفية اختلاس (65) مليون دينار من المديرية.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بموجب مذكرة قضائيَّة، ذكرت الهيئة في بيان ان "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط، بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ على خلفية اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في المديريَّة".

وأردفت الدائرة أن "تفاصيل القضية تشير الى استلام أمينة الصندوق في مديرية تنفيذ سدة الكوت مبلغ (65) مليون دينار في نهاية الدوام الرسمي من صاحب عقار بموجب وصل رسمي، فيما ادعت نسيان إيداع المبلغ في مصرف الرافدين، وبعد ضبطها وإيداعها في التوقيف أدلت باعترافات صدر على إثرها قرار قضائي بالقبض على مدير المديرية".

ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي بالعملية المنفذة وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات؛ وبعد عرض المحضر بصحبة المتهم؛ قرر قاضي التحقيق المختص توقيفه على ذمة التحقيق".

وكانت الهيئة أعلنت في السادس والعشرين من الشهر الجاري تمكن ملاكاتها من ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديريَّة تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط.