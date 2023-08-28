كركوك.. السجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات

أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة في ناحية شوان في كركوك.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أنه "القي القبض عليه وبحوزته (1) كيلو و(56) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكرستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".