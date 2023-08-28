ايران تكشف عن اتفاق مع العراق حول وجود محموعات ارهابية في كردستان

اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، تواجد القوات الأمريكية في العراق "غير مبرر"، فيما كشف فحوى اتفاق إيران والعراق بشأن تواجد مجموعات مسلحة في كردستان.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ان "هناك عدداً قليلاً من الحكومات في العالم فقدت ما فقدته إيران من مسؤوليها وشعبها ضحية للإرهاب".

وأضاف ان "إيران تحمل راية مكافحة الارهاب وهي من أكبر ضحايا الارهاب في العالم".

وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية الأمريكية، أكد أن "التواجد العسكري الأمريكي في سوريا وفي المنطقة غير قانوني".

وتابع، أن "الحكومة السورية لم تتقدم بأي طلب من أمريكا وتريد أن تخرج القوات العسكرية الأمريكية، من هذا البلد في أسرع وقت ممكن؛ لأن هذه القوات هي عامل في استمرار عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وعلى امريكا أن تغادر سوريا في أسرع وقت ممكن بناءً على القوانين الدولية وطلب الحكومة السورية".

وبين أن "تواجد القوات الأمريكية في العراق غير قانوني ويخل بالنظام والاستقرار".

وفيما يتعلق بالاتفاق بين إيران والعراق وتواجد مجموعات مسلحة في شمال العراق، ذكر "بناء على الاتفاق الذي تم تشكيله بين حكومتي إيران والعراق، والتزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 سبتمبر 2023".

وتابع: "لقد أبلغت الحكومة العراقية بنود هذه الاتفاقية إلى المسؤولين في المنطقة الشمالية من ذلك البلد ونحن أيضا في انتظار تنفيذها".

وأشار كنعاني، الى إن "تاريخ 19 سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، وقد تم نقل آرائنا إلى العراق وسلطات المنطقة الشمالية من ذلك البلد. والجانب العراقي على علم بهذه المسألة".

وأضاف: "نشکر العراق على حسن استضافته لمراسم الأربعين، حيث استضافت سلطات إقليم كردستان زوار الأربعين بطريقة ودية وأخوية للغاية خلال العامين الماضيين، ونحن نشكرهم على ذلك".