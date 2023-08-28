مقتل "داعشي" هاجم إحدى النقاط الأمنية في سامراء

أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصر داعش حاول التعرض على إحدى النقاط الأمنية في منطقة القادرية.

وذكر اعلام القيادة في بيان أنه "بعد المحاولة اليائسة التي حاولت بها زمر داعش الإرهابي في التعرض على إحدى نقاط السرية الاولى الفوج الثاني لواء الثالث عشر فق ٤ شرطة اتحادية مساء يوم أمس في منطقة القادرية، خرجت قوة بأمرة نائب قائد عمليات سامراء وآمر اللواء المذكور".

وأشار الى "الرد على مصادر النيران وتمشيط المنطقة وتمكنت قطعاتنا البطلة من قتل الإرهابي الذي أطلق النيران"، مبيناً أن "عملية البحث لازالت مستمرة لحد الان".