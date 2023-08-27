إيران: عبور 1.6 مليون زائر إلى العراق حتى الآن

أعلن نائب المساعد المنسق للقائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاحد، انه منذ اليوم الاول من شهر صفر وحتى الآن، دخل 1.6 زائر من المنافذ الحدودية الستة متوجهين الى زيارة الاربعين والعتبات المقدسة في العراق.

وقال العميد محمد شرفي: منذ الاول من شهر صفر وحتى اليوم، عبر 1.6 زائر المنافذ الحدودية الستة للمشاركة في مسيرات زيارة الاربعين وزيارة العتبات المقدسة.

وأضاف: في موضوع إصدار جوازات السفر العادية والمخصصة للزيارة، تسلمنا 1.9 مليون طلب، وحتى الآن تم طبع 1.6 مليون جواز منها وإرسالها.

ولفت الى انه لا توجد حاليا مشكلة في حركة المرور في الطرق المؤدية الى المنافذ الحدودية، مشيرا الى ان اكثر من 60 بالمائة من الزوار يختارون منفذ مهران الحدودي للدخول الى العراق.