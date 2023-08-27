وزير التعليم ورئيس هيئة المساءلة والعدالة يبحثان تطوير التعاون المشترك

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، مع رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري تطوير التعاون المشترك.
وقالت وزارة التعليم في بيان إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري وبحثا تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين".
وأكد وزير التعليم خلال اللقاء "حرص الوزارة وجامعاتها على تقديم الدعم الكامل للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وتوفير بيئة التعاون اللازم والهادف الى تحقيق المصلحة العامة التي تنشدها الدولة ومؤسساتها كافة على وفق ما يقتضيه الدستور العراقي والتشريعات النافذة".
وفي هذا السياق أشاد رئيس الهيئة بـ"قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد منهاج دراسي في الجامعات يختص بيان جرائم حزب البعث البائد "، مشيرا الى "أهمية التكامل بين المؤسسات لحماية المجتمع وتقديم ما يصبو إليه".
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